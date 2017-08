Escolas usam notas dos alunos para preencher vagas

O Jornal Público avança hoje que este critério tem que estar contemplado no regulamento interno da escola.



Mas só pode ser usado depois de esgotadas todas as prioridades previstas no despacho das matrículas.



A lista define que estão à frente os alunos com necessidades educativas especiais, depois os que já tenham frequentado a mesma escola no ano anterior ou que tenham irmãos matriculados.



A morada aparece em quinto lugar.