Escolha de Lisboa para acolher JMJ é "uma alegria e uma responsabilidade" - Santuário de Fátima

O anúncio foi feito na missa de encerramento das JMJ, consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica, que hoje terminam na Cidade do Panamá.

"Para nós é motivo de grande alegria enquanto membros da igreja portuguesa", afirmou o padre Carlos Cabecinhas numa reação ao anúncio do cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, citado num comunicado do Santuário de Fátima, destacando que as JMJ representam também "uma ocasião que proporciona a muitos jovens a visita a Fátima".

"Se nos enchemos de alegria por toda a Igreja portuguesa, sentimos também a enorme responsabilidade para que Fátima saiba acolher e receber os jovens que aí remarem", disse ainda o sacerdote que está no Panamá, a chefiar uma delegação do Santuário.

O padre acompanha desde o dia 22 a Imagem número 1 da Virgem Peregrina de Fátima, que cumpre uma viagem extraordinária ao encontro dos jovens de todo o mundo, mantendo paralelamente um programa autónomo que a levou a lugares mais periféricos como o Centro Penitenciário Feminino da Cidade do Panamá e a levará, na segunda-feira, a um hospital de doentes oncológicos.

"Numa das preces da Oração Universal, os peregrinos foram especialmente interpelados a rezar pelos jovens e por todos os participantes na JMJ para que, anunciando a fé viva e o rosto jovem do evangelho, trabalhem na construção de uma sociedade mais justa e fraterna", salienta o Santuário.