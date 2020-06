Escórias de alumínio acumuladas num depósito ilegal em Setúbal

Há muito que deveriam ter saído do país 30 mil toneladas de escórias de alumínio que estarão acumuladas num depósito ilegal em Setúbal. A associação ambientalista ZERO fez a denúncia. A autarquia diz que já notificou o proprietário do terreno - o BCP - para retirar os resíduos. O Ministério do Ambiente também confirma que a origem da lixeira está a ser investigada.