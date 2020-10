"Escusam de ter medo". Rio diz que estado de emergência será diferente

O líder do PSD diz a situação é grave e isso não pode ser escondido para as pessoas adequarem os comportamentos. Dando exemplos como o que aconteceu com ajuntamentos na Nazaré, diz que fogem à lógica legal e do bom senso, pondo em risco a saúde, própria e de outros. Alerta que estado de emergência não será o que aconteceu em março ou abril, de fechar o máximo possível. "Escusam de ter medo porque não vai ser assim. Mas devia ser. Infelizmente, não será porque não pode ser", argumenta. E garante que o PSD está do lado da solução, apesar de não passar carta branca ao executivo.