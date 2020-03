Espaços municipais de Lisboa isentos de rendas até 30 de junho

A medida abrange estabelecimentos comerciais encerrados, instituições de âmbito social, cultural, desportivo ou recreativo. As habitações municipais terão as rendas suspensas até 30 de junho. As prestações podem depois ser pagas até 18 meses sem juros. Esta é uma das 15 medidas anunciadas esta manhã em conferência de imprensa transmitida pela internet pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.