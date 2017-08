Espanha e Marrocos apoiam no combate aos incêndios

Por causa da vaga imparável de incêndios o Governo português decidiu ativar o mecanismo europeu de proteção civil.



Patrícia Gaspar, a porta-voz do organismo, dá agora conta da primeira resposta proveniente de Espanha e Marrocos.



Nas contas da Proteção Civil, sábado foi o dia mais complicado do ano, com novo recorde do número de incêndios.



A meio da manhã de domingo há o registo de vários incêndios em curso. As situações mais difíceis foram reveladas por Patrícia Gaspar.





Em Tomar, Anabela Freitas, presidente da câmara falou à Antena 1 de uma situação mais calma, mas longe de estar resolvida.Tomar ainda está a ponderar a hipótese de decretar o Plano de Emergência Municipal, como já acontece em quatro municípios da zona centro do país: Coimbra, Cantanhede, Ferreira do Zêzere e Miranda do Corvo, onde uma casa foi atingida pelas chamas como revelou o autarca Miguel Baptista.Algumas estradas estavam cortadas às 11h00, a A13 por causa do incêndio de Alvaiázere, cortada junto á localidade de Pias, também o incêndio de Ferreira do Zêzere está a cortar a estrada a nacional 348 e a 238 em Cernache de Bonjardim.