Espanha está a desrespeitar os caudais mínimos nos rios ibéricos, acusa a ZERO

RTP27 Nov, 2017, 12:00 / atualizado em 27 Nov, 2017, 12:14 | País

Francisco Ferreira, presidente da ZERO, considera que “é fundamental um entendimento entre Portugal e Espanha, na gestão das situações de seca. E isso parece-nos que tem que haver uma maior transparência, para facilmente se perceber se a convenção está ou não a ser cumprida”.



Douro, Tejo e Guadiana

Reunião ibérica

“É dificílimo para nós, e não conseguimos olhar para parte dos dados porque eles não estão na internet, não são acessíveis quer da parte portuguesa, quer da parte espanhola”, acrescentou.Para a associação ambientalista há outra questão crucial: “Os caudais semanais que estão previstos, nomeadamente para o Tejo e para o Douro estão muito abaixo daquilo que nós gostaríamos".“Eram desejávéis caudais na ordem do dobro daquilo que nós temos e que fossem fixados caudais diários para estes rios. Claro que uma situação de seca é sempre uma exceção e aí é muito importante ter situações coordenadas, o que não está a acontecer”, frisou.Para o ambientalista, Portugal está numa posição negocial mais complicada, “porque estamos a jusante de Espanha. Mas esperamos que os ministros se entendam no sentido de garantir uma quantidade e qualidade de água suficientemente boas”.Os caudais dos três rios ibéricos (Douro, Tejo e Guadiana) estão com caudais mínimos.“No caso do Douro, não foi garantido, para o ano hidrológico, o caudal integral anual, apesar de em junho a Espanha ter declarado uma situação de seca. Que não sabemos se foi comunicada a Portugal como sendo um regime de exceção”, afirmou Francisco Ferreira, presidente da ZERO.Segundo o ambientalista, “no caso do Tejo trata-se de um ligeiro incumprimento. Há uma semana em setembro onde não é respeitado o chamado caudal integral semanal”.“No caso do Guadiana encontramos bem mais de um mês sem se respeitar o chamado caudal médio diário mínimo, de dois metros cúbicos por segundo”, especificou.A ZERO propõe “que Portugal e Espanha acordem em disponibilizar mais informação, para que a sociedade civil saiba qual é a o ponto de situação da convenção de albufeiras relativa aos rios internacionais, e por outro lado, tentar negociar para o Tejo e para o Douro caudais diários e caudais semanais que sejam sensivelmente o dobro dos atuais”.Os ministros do Ambiente de Portugal e de Espanha participam, no Porto, numa reunião plenária da Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção Sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas – Convenção de Albufeira. Os dois países reúnem-se há 19 anos num convénio sobre as águas dos rios ibéricos.O ministro português, Matos Fernandes, considera que é “possível ir mais além nesse trabalho em conjunto”.O ministro do Ambiente esclareceu que no encontro com a sua homóloga espanhola vai ser debatida, “a questão da gestão das massas de água em conjunto e a questão da qualidade da água”.