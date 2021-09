Especialistas afirmam que não há evidência cientifica que justifique uma 3ª dose

A conclusão é assinada por especialistas da área, alguns fazem parte da Organização Mundial da Saúde e da Autoridade do Medicamento Norte-americano.



Neste artigo é referido que as vacinas têm uma alta eficácia até mesmo contra a variante Delta atribuindo 95% de eficácia em relação à doença grave.



Os ensaios demonstraram ainda que apesar do nível de anticorpos em pessoas vacinadas diminuir com o tempo, a vacina confere proteção contra a doença grave.



Por este motivo os especialistas desaconselham a administração de uma dose de reforço na população em geral.