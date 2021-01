Especialistas consideram que as regiões Centro e Norte já terão atingido o pico de contágios

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua ter a situação mais crítica, com 50 por cento da incidência a nível nacional. É também nestas populações que se verificam maior peso da nova estirpe. A pandemia tem ritmos diferentes no território nacional. Os especialistas afirmam que as regiões Centro e Norte já terão atingido o pico de contágios.