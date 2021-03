Especialistas debatem condições para o desconfinamento

O país tem neste momento cerca de 120 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissão mais baixo da Europa.



A tendência tem sido sempre de descida, e as previsões de Baltazar Nunes apontam para que a pandemia esteja muito próximo de estar controlada, no início da próxima semana, exceção apenas para Lisboa, onde a incidência é mais alta.



E sobre os planos para o futuro, Raquel Duarte, da Administração Regional de Saúde do Norte, delineou as linhas de atuação. O desconfinamento deve começar pelos locais de trabalho onde não haja contacto com o público.