Especialistas e políticos analisam pandemia em reunião no Infarmed

Na reunião, que mantém o formato semi-presencial, e participam o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.A ministra da Saúde, Marta Temido, e grande parte dos especialistas estarão presentes e, desta vez, os diferentes partidos com assento parlamentar poderão enviar um elemento à reunião. Os restantes acompanharão os trabalhos por videoconferência.No encontro será debatida a nova etapa do processo de desconfinamento, num momento em que o país está próximo de concluir o plano de vacinação que arrancou no final de 2020 e a alcançar os 85% da população vacinada.A ministra da Presidência advertiu que, apesar de um eventual alívio de restrições, a partir de outubro o país vai ter de continuar a conviver com algumas "medidas obrigatórias" e com recomendações da Direção Geral da Saúde.

Neste encontro, será analisada a situação epidemiológica no país, a efetividade das vacinas, os cenários para o outono e inverno, entre outras questões relacionadas com a pandemia.

PR feliz



Na quarta-feira, em Roma, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se "feliz" por participar na reunião de hoje com "a melhor situação" relativa à pandemia "em ano e meio".A taxa de incidência nacional de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias voltou a baixar na quarta-feira, de 208,3 para 191,1 casos por 100 mil habitantes, e o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 desceu para 0,84.Desde março de 2020, morreram no país 17.882 pessoas e foram contabilizados 1.058.347 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.





