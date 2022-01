Especialistas e políticos analisam pandemia num quadro de recordes de infeções

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 1.805,2 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade (Rt) também registou um aumento, passando para 1,43. Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, houve esta terça-feira mais 25.836 casos de infeção no país e 15 mortes Na reunião na sede do Infarmed, em Lisboa, apenas estarão presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, além da ministra da Saúde, Marta Temido, e dos especialistas.Os restantes - representantes dos partidos, membros do Conselho de Estado ou parceiros sociais - vão participar na sessão por videoconferência.

A chamada reunião do Infarmed surge numa altura em que estão a ser reavaliadas algumas das regras de isolamento e avaliação de contactos de risco. O isolamento deve passar de 10 para 7 dias e o isolamento dos contactos de alto risco deve mesmo acabar para quem esta vacinado. Estas são, pelo menos, as propostas do grupo de aconselhamento do Ministério da Saúde, que já foram entregues a Marta Temido.



A Ana Paula Rodrigues, também do INSA, caberá apresentar dados sobre a gravidade da infeção e a eficácia das vacinas, seguindo-se Baltazar Nunes, do mesmo instituto, que explicará o cenário de impacto da Ómicron na população portuguesa.As certezas e incertezas da pandemia é o tema que será abordado por Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, cabendo a Andreia Leite, da Escola Nacional de Saúde Pública, expor os comportamentos e as perceções sociais durante o período das festas.As recomendações para a gestão da pandemia estarão a cargo de Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, ao que se seguirá um ponto de situação da vacinação contra a covid-19 pelo coronel Carlos Penha-Gonçalves.

c/Lusa