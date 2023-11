Especialistas preocupados com preparação para sismos de edifícios antigos

Não é possível prever quando é que a terra vai tremer ao ponto de criar estragos consideráveis. A sabedoria popular dirá que “mais vale prevenir do que remediar”, e é para isso que a comunidade científica alerta cidadãos e políticos. Embora Portugal esteja exposto, especialmente na Região Autónoma dos Açores, em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve, os sismos não são frequentes e nem fortes.



O professor do Instituto Politécnico do Porto e engenheiro civil, Alexandre Costa, explica que, perante a lei atual, é obrigatório realizar uma avaliação da vulnerabilidade sísmica quando se pretende reabilitar um imóvel, desde que apresente sinais de degradação da estrutura.



"Quando se vai fazer este tipo de trabalho, o primeiro ponto é conhecer o edifício existente”, explica, acrescentando ser importante entender o comportamento dele face a um sismo.



Nem sempre foi assim: entre 2014 e 2019, “legalmente não era necessário”, refere o engenheiro civil. Recuando mais no tempo, a primeira regulamentação nacional antissísmica nas construções surgiu em 1958, foi sendo alterada nas décadas seguintes e passou a integrar regras europeias.



A Antena 1 dá a conhecer dois projetos que procuram conhecer o estado de edifícios e sensibilizar a população para os sismos.



Lisboa vai ter um simulador de risco sísmico



Como a primeira regulamentação nacional antissísmica é de 1958, e tendo por base os dados dos Censos 2021, a Câmara Municipal de Lisboa estima que cerca de 60% dos edifícios da capital não sejam resistentes a sismos.



Para conhecer melhor o edificado da cidade, a autarquia vai precisar da ajuda dos cidadãos. A coordenadora do programa ReSist, que pretende aumentar a resiliência sísmica de Lisboa e sensibilizar a população para este tema, aponta para, a partir de janeiro de 2024, lançar um indicador municipal de risco sísmico. “Comprometo-me a, no início do próximo ano, estarmos a disponibilizar uma ferramenta interativa”, diz Cláudia Pinto.



Através de um website, será possível ver, por zonas, a perigosidade sísmica (fator ligado a riscos naturais, como a geologia) e a vulnerabilidade sísmica (a capacidade de resistência dos edifícios). Sobre este ponto, “vamos pedir informação à pessoa”, explica Cláudia Pinto. A equipa pedirá elementos como o número de pisos, a posição do edifício no quarteirão ou a forma arquitetónica.



Com a plataforma a sugerir o que fazer para reforçar edifícios, a Câmara de Lisboa conta também apresentar um programa de apoio técnico em reforço sísmico.



“Muitas vezes, os condomínios até têm capacidade económica para mandar fazer esses estudos, mas não sabem o que é que vão encomendar, nem a quem é que hão de encomendar. Portanto, a



nossa ideia é criar uma espécie de protocolo com algumas entidades (…) em que possamos disponibilizar uma bolsa de empresas que façam este tipo de análise”, detalha.



No entanto, a geóloga descarta financiar obras: “Era a falência total, nem nos compete a nós fazer isso”. Com o foco da câmara nas infraestruturas municipais, que tem estudado e que pretende reforçar, aponta caminho para o Governo, sugerindo “alguma verba para este tipo de ação”.



Escolas primárias de pedra no Algarve preocupam



No sul do país, o professor da Universidade do Algarve, João Estêvão, coordenou um projeto ibérico de investigação a 281 escolas do 1º ciclo do Algarve e da região espanhola de Huelva.



Desse número, 142 são portuguesas, sendo que, durante a videochamada realizada com a Antena 1, o professor executou várias simulações na ferramenta que resultou do projeto PERSISTAH, realizado entre 2017 e 2019. Com base em parâmetros como o material, a data e o regulamento de construção, a zona do Barlavento algarvio mostrava maior risco sísmico.



“As escolas menos resistentes são construídas ainda com paredes de pedra da região”, detalha o investigador. Numa fase seguinte, passaram a ser erguidas com betão armado, mais resistentes.



No entanto, é a alvenaria tradicional que mais preocupações gerou entre a equipa de investigadores. Perante sismos com magnitudes mais baixas próximos da costa algarvia ou mais elevadas em alto mar, os edifícios “poderiam colapsar”.



Foi testada uma solução numa escola de pedra, a Escola Básica de Brancanes, em Olhão. A estrutura “melhorou bastante”, depois de aplicada uma “argamassa armada, com conectores que atravessam as paredes para aumentar por um lado a resistência, por outro a capacidade de deformação dessas paredes”, explica João Estêvão.



Sem grandes investimentos, o que pode ser feito?



Reforçar prédios e casas pode não ser tão caro como parece. “Em relação a elementos não estruturais, o custo é mínimo”, diz o professor da Universidade do Algarve.



João Estêvão deixa sugestões simples: “fixar equipamentos (às paredes), evitar que eles caiam e recolocá-los em zonas mais baixas”. Ao mesmo tempo, sugere também que se desimpeçam as entradas e saídas de divisões em casa.



Já a coordenadora do programa lisboeta ReSist, Cláudia Pinto, aponta a importância de as famílias terem um ponto de encontro próximo de escolas ou de locais de trabalho.