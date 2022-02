"Espectro de possíveis problemas e ataques" informáticos "irá aumentar"

Foto: Christian Hartmann - Reuters

O presidente da Associação de Proteção de Dados afirmou esta quarta-feira, em entrevista à RTP3, que "o espectro de possíveis problemas e ataques" informáticos "irá aumentar". Henrique Santos relembrou o caso do ciberataque aos serviços públicos da Estónia, que paralisou este país durante quase 15 dias.