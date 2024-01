Foto: António Pedro Santos - Lusa

Numa altura em que os utentes com pulseira amarela têm de enfrentar uma espera de 16 horas no Hospital Amadora-Sintra, 13 horas no Hospital de Loures e mais de dez horas para doentes urgentes no Santa Maria, o bastonário Carlos Cortes considera que estes valores colocam em causa o atendimento adequado aos utentes do SNS.



O bastonário da Ordem dos Médicos, ouvido pela Antena 1, criticou os elevados tempos de espera que estão a ser registados em várias urgências hospitalares do Serviço Nacional de Saúde.