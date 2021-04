Espero que "justiça saiba ser independente" da pressão mediática diz Advogado Proença de Carvalho

"A única coisa que espero é que até ao final deste processo a justiça saiba ser independente em relação à pressão mediática e disso não tenho a certeza", referiu à entrada do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, onde vai decorrer a leitura da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa.

Garantindo que o ex-presidente do antigo BES tem "o máximo respeito pela justiça", Francisco Proença de Carvalho apelou para que a decisão seja proferida "não pela pressão mediática e sim pela análise objetiva dos factos e provas".

Ricardo Salgado está acusado de 21 crimes de corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

No processo estão em causa 189 crimes económico-financeiros, sustentando a acusação que José Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2005 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses de Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santo (GES) e na PT, bem como para garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento turístico Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios, nomeadamente fora do país, do Grupo Lena.