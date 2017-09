Espetáculos desportivos e jogos podem ser proibidos em dias de eleições

Reuters

A lei vai avançar apenas depois das autárquicas de dia 1 de outubro, isto porque voltou a surgir a polémica de este tipo de evento ajudar a criar mais abstenção em dia de eleições.



Nestas eleições autárquicas, a Liga Portuguesa de Futebol voltou a agendar jogos para o dia eleitoral e as críticas voltaram a ecoar.



O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, promete criar assim uma nova lei para não distrair os eleitores do essencial e evitar novos casos no futuro.



Para o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado, a lei pode ser uma boa alternativa à falta de bom senso.