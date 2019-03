Espionagem é "uma séria ameaça" aos interesses nacionais - Relatório

Lusa29 Mar, 2019, 21:16 / atualizado em 29 Mar, 2019, 21:17 | País

"As ações hostis de espionagem representaram uma série ameaça à segurança e aos interesses nacionais, em particular quando visam as estruturas governamentais, o tecido empresarial, as infraestruturas críticas e a capacidade nacional de inovação e desenvolvimento", precisa o RASI, que hoje foi entregue na Assembleia da República.

O documento indica que "são igualmente danosas para os interesses nacionais as atividades prosseguidas por organizações estrangeiras, em especial pelos serviços de informação, que visam fragilizar os alicerces da União Europeia e minar a confiança dos cidadãos nas suas instituições, bem como os esforços de desacreditar o papel da NATO na segurança da Europa".

O RASI sublinha também que continua a "evidenciar-se o interesse de estudantes e cientistas" pela frequência de cursos e de eventos académicos e científicos em Portugal em diversas áreas, "situações que têm merecido a avaliação pelo risco que podem representar de transferências de conhecimento sensível".

O RASI dá conta de uma diminuição de 8,6% da criminalidade violenta e grave no ano passado, em relação a 2017, e de uma descida de 2,6% dos crimes gerais, apesar de se ter registado um aumento de 34,1% dos homicídios e de 46,4% dos crimes de extorsão.

Os crimes que contribuíram para a diminuição da criminalidade violenta e grave no ano passado foram o roubo por esticão, que desceu 18,6%, o roubo na via pública sem ser por esticão, que baixou 9,4%, menos 552.