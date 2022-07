Esquadras móveis da PSP nas ruas de Lisboa e Porto

O ministro da Admniostração Interna explicou também como vão funcionar as esquadras móveis da PSP nas duas principais cidades do país.





Reportagem de Madalena Salema.





O ministro da administração interna explicou ainda que o Relatório Anual de Segurança Interna é elaborado com os contributos da Polícia Judiciária, PSP e GNR, e que a sua apresentação é acompanhada pela Assembleia da República.



José Luis Carneiro adiantou que uma dezena e meia de entidades paricipam na elaboração do documento, que ontem o Chega colocou em causa, anunciando mesmo a intenção de pedir a intervenção do parlamento e do ministério público para apurar a veracidade dos números.