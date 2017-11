Esquadras vão passar a ter sala de atendimento a vítimas de violência domestica

A medida entra em vigor em janeiro e resulta de uma proposta do Bloco de Esquerda, que obteve acordo do Governo de acordo com o Diário de Noticias.



Por isso, a medida vai estar incluída no Orçamento do Estado para 2018. Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna, já há salas específicas para esse atendimento em 63 por cento das esquadras da PSPe postos da GNR.



Para cobrir todo o território nacional falta equipar 270 unidades.