Esquerda critica presença de Benjamin Netanyahu em Portugal

O Bloco de Esquerda considera "uma vergonha para o país" a visita de Benjamin Netanyahu, que descreveu como um corrupto e um criminoso de guerra.



O partido lembrou que o Reino Unido negou ser o cicerone do encontro e quis saber por que razão Portugal se disponibilizou a esse papel, lembrando a fotografia da Cimeira das Lajes.



Já o PCP considerou "escandalosa" a situação em que Portugal se prepara para ser, mais uma vez, o cicerone no guião para a guerra como foi com o Iraque.