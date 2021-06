Essencial manter respeito pelas regras para evitar passos atrás no desconfinamento

Para não haver passos atrás no desconfinamento do país, é essencial manter o respeito pelas regras sanitárias. O alerta é deixado pela pneumologista Raquel Duarte, que integra a comissão técnica da DGS para a pandemia de Covid-19. Depois do Presidente da República ter descartado qualquer possibilidade de retrocesso no caminho de desconfinamento, a especialista destaca a subida no número de internamentos, a afetar população mais jovem.