"Está a ser feito o levantamento". Governo ouve empresários do turismo em Odemira

“Foi uma reunião positiva, com sentido construtivo onde pudemos ouvir os empresários turísticos”, afirmou o governante. Participaram também no encontro os autarcas de Odemira, Aljezur e Monchique e os responsáveis pelo turismo do Alentejo.Segundo o governante, foram feitos “contributos e sugestões para reconstruir e regenerar os territórios afetados”.O secretário de Estado do Turismo considera que existem “três tipos de impactos”. “Por um lado, ao nível da envolvente do território. Algumas unidades turísticas que foram atingidas e a necessidade de relançar a imagem do turismo de excelência que é o litoral alentejano”.

A estimativa aponta para que 18 unidades turísticas tenham sido afetadas pelas chamas que deflagraram no sábado em Odemira e que se alastraram aos concelhos vizinhos de Aljezur e Monchique. O governante frisa que “ainda está a ser feito o levantamento”.





“O que desejei aqui expressar é que há de facto uma palavra de solidariedade. Mas sobretudo, uma palavra de empenho para apoiar o turismo do concelho, o turismo da região. porque tratamos de um destino turístico de excelência”, acrescentou.







Nuno Fazenda quis também deixar “uma palavra de confiança. Apesar de as unidades que foram afetadas, que lamentamos, que queremos ajudar e apoiar. Temos um território que está aberto ao turismo. Que tem um turismo a funcionar e que tem uma costa atlântica de excelência”.



O Governo, afiançou, “está muito empenhado em dar respostas concretas”.



“Poucos dias depois de o fogo estar extinto, estamos no terreno, junto dos empresários turísticos para perceber e compreender os impactos, para depois darmos a resposta”.