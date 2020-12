Está assumida a divergência interna no Governo por causa da TAP

Foto: Lusa

António Costa afirmou que não faz sentido transferir para outros órgãos de soberania aquilo que são as competências do Governo.



Agora, em declarações ao semanário Expresso, o ministro das Infraestruturas admite que saiu vencido deste confronto de posições.



Enquanto o primeiro ministro falava em Bruxelas e puxava as rédeas do dossier TAP, Pedro Nuno Santos faltou ao Conselho de Ministros e assistiu à apresentação de Isabel Soares como mandatária da candidatura de Ana Gomes, na corrida presidencial.



Esta falta de sintonia prende-se, principalmente, com a gestão política do plano de reestruturação da TAP, que foi ontem entregue em Bruxelas.



970 milhões de euros. É quanto a companhia aérea vai custar aos cofres do estado no próximo ano.



O valor consta do documento, e tem de ser somado aos mil e duzentos milhões em ajudas públicas que já foram injetadas este ano na transportadora.



O montante é confirmado pelo próprio Governo, através de um comunicado.



Está agendada para esta sexta-feira uma conferência de imprensa, com a presença do Ministro das Infraestruturas e do secretário de Estado do Tesouro.



Pedro Nuno Santos e Miguel Cruz vão explicar publicamente os contornos deste plano para redimensionar a TAP, face à crise e aos elevados prejuízos que a empresa tem acumulado.



Sabe-se também que os trabalhadores com salários-base até 900 euros vão ficar isentos dos cortes salariais de 25%.



Foi a garantia dada pelo conselho de Administração da TAP, através de uma carta enviada aos funcionários.