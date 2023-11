"Está nas mãos do Governo". Ainda não há acordo entre sindicatos dos médicos e executivo

Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, revelou à saída de mais uma reunião com o Ministério da Saúde que ainda não há acordo com o Governo. Foi já possível um consenso entre as partes em dois pontos que faziam parte das reivindicações dos médicos (férias e tempo de trabalho no serviço de urgência), mas permanece a divergência em relação à atualização salarial, adianta.





"É positivo, mas não é suficiente para haver um acordo", referiu Roque da Cunha aos jornalistas, realçando que para sindicatos e governo tem de haver um acordo global e lembrando que em 10 anos os médicos perderam 20% do seu poder de compra.





, garantindo que tudo estão a fazer para que se consiga chegar a um acordo que permita desbloquear a situação no Serviço Nacional de Saúde originada pela recusa dos médicos fazerem mais horas extraordinárias do que aquelas a que estão obrigados por lei."O cenário não é tranquilizador", admite o responsável do SIM. No entanto, acredita que é possível chegar a um acordo.

Na sexta-feira há uma nova reunião marcada entre Governo e médicos. O ministro Manuel Pizarro acredita que pode ser conseguido um acordo com os médicos nessa altura.





O ministro da Saúde considera que na reunião de hoje entre Governo e sindicatos dos médicos houve passos “muito importantes” que colocam as posições de ambas as partes “muito próximas” e diz mesmo que acredita num acordo já na próxima reunião, na sexta-feira.Para chegar a esse acordo, diz Manuel Pizarro, há três pressupostos: que ele venha a melhorar o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, que ajude à reorganização do SNS e que o acordo venha valorizar a vida profissional dos médicos, não esquecendo a necessidade de um equilíbrio com o conjunto das restantes profissões na área da saúde.As negociações entre o Ministério da Saúde e o SIM e a Fnam iniciaram-se há 18 meses, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país.