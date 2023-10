"Está nas mãos do Governo". Ainda não há acordo entre sindicatos dos médicos e executivo

Foto: Sasun Bughdaryan - Unsplash

Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, revelou à saída de mais uma reunião com o Ministério da Saúde que ainda não há acordo com o Governo. Foi já possível um consenso entre as partes em dois pontos que faziam parte das reivindicações dos médicos, mas permanece a divergência em relação à atualização salarial.