Está regulamentada a comercialização de insetos para novos alimentos

O jornal Público e o Correio da Manhã dão conta de que a norma indica que os insetos podem ser vendidos inteiros ou moídos.Para já, são servidos em farinhas, mas podem vir a fazer parte do fabrico de barras, bolos e biscoitos.A associação portuguesa de produtores e transformadores de insetos fala numa boa notícia, e garante que existem muitos interessados neste tipo de negócio.José Gonçalves, vice-presidente da Portugal Insect, reconhece que ainda demorar até que os portugueses se habituem a estes bichos no prato.Os produtos com insetos devem estar disponíveis nas prateleiras dos supermercados daqui a algumas semanas.José Gonçalves faz a lista do que se pode comprar com gafanhotos, grilos ou besouros.Um nicho de mercado para já em Portugal. A associação assume que o negócio alimentar à base de insetos ainda vai precisar de tempo para levantar voo.