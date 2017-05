Estacionamento no terminal fluvial do Montijo passa a ser gratuito

Lusa 11 Mai, 2017, 18:24 | País

Na reunião do executivo municipal, liderado por Nuno Canta (PS), o protocolo entre o Município do Montijo e a Transtejo para o funcionamento e manutenção do parque de estacionamento foi aprovado, com os votos a favor do PS e da CDU e a abstenção do PSD.

"Importou-nos assegurar que os utilizadores do transporte fluvial seriam desonerados do custo do estacionamento, defendendo a democratização do serviço público de transporte fluvial, a melhoria da oferta de transporte público e o aumento dos níveis de conforto dos utentes", disse Nuno Canta.

O autarca salientou que a gratuitidade do estacionamento permite promover a utilização do transporte público fluvial e reordenar o estacionamento de veículos naquela zona.

"É a melhor solução para o interesse do Montijo e dos montijenses", defendeu.

Ao abrigo do protocolo, que vigora até final de 2021, a Câmara Municipal do Montijo vai ficar responsável pela realização de um conjunto de intervenções, como a reparação de pavimentos pedonais no parque e na envolvente do edifício do Terminal Fluvial, a intervenção nos pavimentos nas vias de circulação de acesso ao parque, a reparação da iluminação pública e a colocação de pilaretes e de nova arborização.