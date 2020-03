Estádio de Leiria operacional na terça-feira para atendimento

A Área Dedicada Covid-19 ao atendimento situa-se na entrada porta 2 e funciona entre as 08:00 e as 20:00, nas instalações do próprio estádio.

O espaço permite fazer o atendimento a casos suspeitos de covid-19.

"Não se dirija ao estádio por iniciativa própria", alerta uma nota do Município de Leiria, liderado por Gonçalo Lopes.

A informação adverte também que os casos suspeitos não se devem dirigir ao centro de saúde, mas antes contactarem a linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou a sua equipa de saúde familiar, que fará o encaminhamento.

A abertura da ADC resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Leiria, o Agrupamento de Centros do Pinhal Litoral e o Centro Hospitalar de Leiria, com a colaboração do Politécnico de Leiria.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.