Estado assumirá responsabilidades pelas vítimas de Pedrógão Grande garante Primeiro-ministro

Lusa18 Out, 2017, 16:09 | País

"Do resultado do relatório da Comissão Técnica Independente nomeada pelo parlamento é inequívoco que em diversos momentos e circunstâncias houve falhas graves dos serviços do Estado. Portanto, cumpre ao Estado assumir as responsabilidades perante as vítimas de Pedrógão Grande", declarou o primeiro-ministro.

António Costa falava na abertura do debate quinzenal na Assembleia da República, após uma intervenção inicial do deputado socialista Fernando Rocha Andrade.