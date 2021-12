Estado aumenta comparticipação a utentes, mas sindicato das IPSS diz ser residual

O objetivo é dar resposta aos desafios ligados ao envelhecimento e partilhar a despesa da Segurança Social.A medida vai ser apresentada esta quinta-feira na assinatura do novo pacto social entre o Estado e o setor.





Por ano, quase dois mil milhões de euros são gastos com acordos de cooperação.Valor que deverá aumentar no próximo ano.

Na área da infância, o Governo propõe criar até dez mil novas vagas em creches até ao final do próximo ano.Há uma adenda para a valorização dos trabalhadores do setor social que permite a transferência mensal de mais de três milhões de euros para as instituições particulares de solidariedade social. Um apoio extra à tesouraria das instituições para pagamento dos salários.Os trabalhadores das IPSS têm feito protestos por ordenados mais justos.Contactada pela Antena 1, Elisabete Gonçalves, dirigente sindicai da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, considera o pacto uma desilusão.

A dirigente refere que o dinheiro programado serve apenas para acompanhar o aumento do salário mínimo.





Os sindicatos apelam à atribuição de verbas destinadas a aumentos salariais.