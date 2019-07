Estado da Justiça. Processos pendentes nos tribunais estão a diminuir

Nunca houve tantas greves como nesta legislatura. No entanto, a Ministra da Justiça diz que nunca estivemos tão bem.



Os números indicam que os tribunais têm melhorado a capacidade de resposta nos últimos anos.



Os processos pendentes tem estado a diminuir consecutivamente, tendo passado de mais de um milhão e 300 mil em 2015, para 853 mil no final de 2018. As ações judiciais que aguardam em tribunal por uma decisão já não eram tão baixas há mais de duas décadas.



Mas para Conceição Gomes, coordenadora do Observatório Permanente da Justiça, a morosidade continua a ser um problema.