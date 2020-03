Estado de calamidade em Ovar. População está a cumprir com medidas impostas

Em Ovar, onde foi decretado o estado de calamidade, mantém-se o controlo nas fronteiras do concelho. As autoridades no local contaram à RTP que as primeiras horas deste controlo foram de "adaptação" e "informação a toda a população" sobre a necessidade de controlo da pandemia de Covid-19.