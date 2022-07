Estado de contingência prolongado até domingo

O tempo quente e o baixo grau de humidade do ar conjugam fatores severos para a possibilidade de incêndios deixando o país sob um risco extremo.





Domingo o Governo volta a avaliar o risco de incêndio no país.As temperaturas no país descem hoje ligeiramente, mas ainda há terras com uma sexta feira pra lá dos 40 graus.Bragança, Castelo Branco e Évora, dois a três graus abaixo dos últimos dias.Depois de 16 dos 18 distritos de Portugal continental terem estado em alerta vermelho na quarta-feira, hoje estarão apenas cinco distritos - Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco e Portalegre.