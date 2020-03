Estado de Emergência. Maioria do comércio vai fechar portas

Quanto aos estabelecimentos comerciais a regra é que devem encerrar, tal como vão encerrar as lojas do cidadão.



Vão manter-se em funcionamento os supermercados, as padarias, as farmácias e as bombas de gasolina.



Quanto aos restaurantes, cafés e similiares, são encerrados ao público, mas devem manter os serviços de take away ou entrega ao domicílio.