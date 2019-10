Estado de saúde de casal agredido por filho em Portalegre evolui favoravelmente

Portalegre, 27 out 2019 (Lusa) -- O estado de saúde de um casal de Portalegre ferido com gravidade após ter sido agredido na sua habitação pelo filho com uma navalha, no sábado, está a evoluir favoravelmente, disse à agência Lusa fonte hospitalar.