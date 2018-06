Partilhar o artigo Estado do ambiente. Seca em 2017 levou à produção de mais energia com fontes poluentes Imprimir o artigo Estado do ambiente. Seca em 2017 levou à produção de mais energia com fontes poluentes Enviar por email o artigo Estado do ambiente. Seca em 2017 levou à produção de mais energia com fontes poluentes Aumentar a fonte do artigo Estado do ambiente. Seca em 2017 levou à produção de mais energia com fontes poluentes Diminuir a fonte do artigo Estado do ambiente. Seca em 2017 levou à produção de mais energia com fontes poluentes Ouvir o artigo Estado do ambiente. Seca em 2017 levou à produção de mais energia com fontes poluentes