Estado e a Administração Local podem melhorar, diz Costa

"Trabalhando em conjunto o Estado e a Administração Local podemos fazer mais e podemos fazer melhor", declarou António Costa na cerimónia de inauguração deste museu, em que também discursou, a seguir, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Esta intervenção aconteceu no dia em que o antigo chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva publicou um artigo de opinião no Observador recordando o seu tempo de primeiro-ministro e considerando que António Costa deve "fazer mais e melhor" com a maioria absoluta de que dispõe.



À saída desta cerimónia, o primeiro-ministro não quis prestar declarações aos jornalistas.



No seu discurso, António Costa assinalou que "é raro um político poder ter o privilégio de contribuir e testemunhar a inauguração de uma obra por concluir há 226 anos".



"Trata-se de devolver o Palácio da Ajuda concluído e com a exposição do tesouro nacional, património dos portugueses, e forma também de homenagear a memória dos antigos reis e rainhas de Portugal que constituíram este tesouro", acrescentou.



Dois dias depois de a Assembleia Municipal do Porto ter aprovado a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) por divergências quanto ao processo de descentralização, António Costa apontou esta obra como "um exemplo feliz de uma parceria entre a Administração Central e a Administração Local".



O primeiro-ministro referiu que parcerias semelhantes já aconteceram na cidade do Porto, "a quem o Estado confiou a coleção das obras de Miró" e em Coimbra, "a quem o Estado confiou a coleção que adquiriu à massa falida do BPN".



Segundo António Costa, "é particularmente importante esta forma de cooperação e de trabalho em conjunto" e o Governo quer "continuar as parcerias para a proteção do património".



"É um investimento que temos de prosseguir e o Estado não se demite dessa sua função, quer com recursos próprios, quer com a mobilização de fundos europeus", disse.



O primeiro-ministro mencionou que "o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê precisamente 243 milhões de euros em investimento em património cultural", dos quais "60 milhões vão ser aplicados em vários equipamentos da cidade de Lisboa".