Estado Emergência. PSD e CDS-PP têm dúvidas sobre eficácia do recolher obrigatório

Para Rio, a medida pode fazer com que se concentrem no período da manhã todas as compras semanais que as famílias fazem, normalmente, ao longo do dia de sábado, pelo que a medida pode ser contraproducente.



Também o presidente do CDS-PP acusa o governo de estar a correr atrás do prejuízo.



Francisco Rodrigues dos Santos considera mesmo imperdoável a falta de planeamento e de previsão do executivo, nesta segunda vaga da pandemia.