Estado Islâmico. MP deduz acusação contra dois iraquianos por crimes de guerra contra as pessoas

no inquérito foi investigada a atividade dos arguidos enquanto membros do autoproclamado Estado Islâmico, nos departamentos Al Hisbah (Polícia Religiosa) e Al Amniyah (Serviços de Inteligência) durante a ocupação do Iraque por essa organização terrorista, designadamente entre 2014 e 2016. De acordo com uma nota publicada no site do DCIAP designadamente entre 2014 e 2016.





realça o comunicado.

Os arguidos estão em prisão preventiva.

O MP foi coadjuvado pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária.





A investigação foi realizada, também pela primeira vez, em estreita cooperação com a UNITAD (Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Commited by Da’esh/ISIL da ONU). A UNITAD é uma equipa de investigação da Organização das Nações Unidas, independente e imparcial, mandatada pelo Conselho de Segurança para promover a responsabilidade pelos crimes cometidos pelo Estado Islâmico/Da’esh/ISIL.







O processo teve também a cooperação das autoridades iraquianas.





A investigação foi feita com a colaboração do Departamento de Justiça e com o Departamento Federal de Investigação (FBI) dos Estados Unidos da América, com a EUROPOL e com a operação militar Operation Gallant Phoenix – The Global Coalition Against Da’esh.





Os dois irmãos iraquianos estavam em Portugal desde 2017 ao abrigo do programa de recolocação para refugiados da União Europeia e um deles trabalhava no restaurante Mezze, em Arroios, Lisboa, e era um dos empregados que estavam presentes na visita que o primeiro-ministro, António Costa, e o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, realizaram em janeiro de 2018 ao restaurante reconhecido pela integração de refugiados.