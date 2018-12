Estado perdeu o rasto de cinco jovens acolhidos em instituição

Nesta altura ninguém sabe onde estão as três raparigas e os dois rapazes romenos retirados à família que os usava em falsos peditórios.



Segundo o jornal Público, como conta a jornalista Rosa Azevedo, os jovens estão a ser procurados em vários países.



Os cinco jovens foram acolhidos, de emergência, numa instituição para crianças e jovens em perigo a 15 de novembro de 2017, dia em que os pais e um terceiro adulto foram detidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



Como escreve o Público, os jovens ficaram sob responsabilidade do Estado português, por decisão judicial. As três raparigas e os dois rapazes – agora com idades entre os 12 e os 18 anos – desapareceram entretanto do lar de acolhimento. O Estado português não sabe se estão em território nacional.



Contactado, o gabinete de imprensa do SEF explica que “atualmente estão difundidos pelo Sistema de Informação dos países europeus do Espaço Schengen vários pedidos de localização judicial dos menores desaparecidos, por determinação do tribunal de Família e Menores”.