Estado português vai ter posição acionista no SIRESP

Pedro Marques explicou que serão convertidos créditos em capital da sociedade. Dessa forma, o Governo pretende %u201Cter um papel acrescido no desenvolvimento e gestão desta rede de emergência%u201D.



O SIRESP vai ainda ter mais quatro estações móveis com ligação satélite para reforçar as comunicações de emergência e contratar %u201Cum sistema de redundância com ligação à rede satélite%u201D para melhorar as condições de segurança do SIRESP.



Pedro Marques anunciou ainda que será feita uma limpeza integral das faixas de proteção nas estradas e na ferrovia até aos dez metros. São abrangidas as estradas sob gestão da Infraestruturas de Portugal e as rodovias concessionadas, bem como as linhas férreas.