Partilhar o artigo Estado vai investir 12 milhões de euros na oferta de manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo Imprimir o artigo Estado vai investir 12 milhões de euros na oferta de manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo Enviar por email o artigo Estado vai investir 12 milhões de euros na oferta de manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo Aumentar a fonte do artigo Estado vai investir 12 milhões de euros na oferta de manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo Diminuir a fonte do artigo Estado vai investir 12 milhões de euros na oferta de manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo Ouvir o artigo Estado vai investir 12 milhões de euros na oferta de manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo