Estão a ser feitos mais de 64.500 testes por dia, garante coordenador do Plano de Testagem

Foto: Estela Silva - Lusa

O coordenador do plano estratégico de testagem, Fernando Almeida, está a ser ouvido esta quarta-feira no Parlamento e sublinha que o plano é de testagem intensiva, mas com critérios.