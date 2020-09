Estão definidas as regras da DGS para arranque do ano letivo

A distância mínima de segurança entre alunos dentro de uma sala de aula é de um metro e os alunos a partir do quinto ano estão obrigados a usar máscara. Não apenas os alunos, mas também os professores e o pessoal não docente. As excepções são a prática da educação física e o momento da refeição.