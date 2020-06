Estão em greve os trabalhadores de radiologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho

São técnicos de diagnóstico que trabalham ao serviço de outra empresa. Solidária com esse protesto, a líder do Bloco de Esquerda foi a Viana do Castelo para se juntar à indignação dos técnicos superiores de saúde que dizem ter salários perto do valor mínimo e ausência de direitos iguais a outros colegas do quadro.