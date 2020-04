Estão em vigor as novas medidas do estado de emergência

Nessa altura, estão proibidas todas as deslocações para fora do concelho de residência, salvo casos de trabalho ou mesmo excecionais, e os aeroportos vão estar mesmo fechados a todos os voos comerciais.



Já a partir desta sexta-feira, as autoridades de segurança vão reforçar o patrulhamento, para impedir qualquer concentração de mais de cinco pessoas.



Entre as novas medidas, é também reforçado o poder da Autoridade para as Condições do Trabalho, para impedir qualquer tipo de abuso perante os trabalhadores.