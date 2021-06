Estão suspensas as aulas presenciais até ao 6.º ano em cinco municípios do Algarve

A ARS do Algarve adianta, em comunicado, que existem 816 casos ativos confirmados e que está a impor o isolamento destas pessoas e também dos respetivos contactos de risco.



O ensino à distância nestas autarquias vai ficar em vigor até ao fim do atual ano letivo, que termina daqui a duas semanas.



A decisão das autoridades de saúde acaba por apanhar de surpresa alguns autarcas.



De acordo com os dados revelados na passada sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a região algarvia é a zona do país com o mais elevado índice de transmissibilidade de Covid-19.