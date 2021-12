Estátua que recordava massacre de Tiananmen retirada de Hong Kong

A famosa estátua na Universidade de Hong Kong que assinala o massacre de Tiananmen foi desmantelada ontem. Uma remoção relâmpago, do dia para a noite, sem qualquer aviso prévio. Mais tarde a universidade veio informar que a retirada do monumento se deveu a "um aviso jurídico externo e de uma avaliação dos riscos, no melhor interesse" da instituição.