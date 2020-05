Este 13 de maio foi o mais difícil na história do santuário de Fátima

Foi um 13 de Maio inédito em Fátima. O bispo de Leiria-Fátima não esconde que este foi o dia mais difícil na vida do santuário. Um 13 de Maio sem procissões, sem peregrinos, mas com velas e com uma mensagem profunda de fé.